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14 марта, 21:40

«Автодор» победил «Руну», Ньюмэн набрал 34 очка

Руслан Минаев
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«Автодор» победил на выезде «Руну» в матче второго этапа группы Б регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 85:82.

Самым результативным игроком встречи стал игрок гостей Малик Ньюмэн — 34 очка.

Саратовцы одержали 7-ю победу подряд. Команда занимает третье место в таблице группы Б. «Руна» проиграла третий матч подряд — 4-е место.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

«Руна» (Москва) — «Автодор» (Саратов) — 82:85 (25:20, 15:20, 27:19, 15:26)

14 марта. Москва. «ДС Динамо».

БК Автодор
БК Руна
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