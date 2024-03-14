«Автодор» победил «Руну», Ньюмэн набрал 34 очка
«Автодор» победил на выезде «Руну» в матче второго этапа группы Б регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 85:82.
Самым результативным игроком встречи стал игрок гостей Малик Ньюмэн — 34 очка.
Саратовцы одержали 7-ю победу подряд. Команда занимает третье место в таблице группы Б. «Руна» проиграла третий матч подряд — 4-е место.
Единая лига ВТБ
Второй этап. Группа Б
«Руна» (Москва) — «Автодор» (Саратов) — 82:85 (25:20, 15:20, 27:19, 15:26)
14 марта. Москва. «ДС Динамо».
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