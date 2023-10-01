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Сегодня, 18:00

«Руна» обыграла «Автодор» в первом матче сезона

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Руна» обыграла «Автодор» дома в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 87:79.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Кайл Виньялес, набравший 24 очка.

«Руна» одержала победу в первом матче регулярного сезона-2023/24, москвичи проведут следующую игру на выезде против «Уралмаша» 6 октября. «Автодор» 5 октября встретится с МБА на своей площадке

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Руна» (Москва) — «Автодор» (Саратов) — 87:79 (27:27, 25:20, 21:13, 14:19)

Р: Янг (17), Иванович (14), Морган (10)

А: Виньялес (24), Хэммондс (21), Беслач (10)

БК Автодор
БК Руна
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