Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 08:31

Лукич рассказал, что ему не понравилось в победном матче «Пари НН» с «Минском»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Пари НН» Зоран Лукич прокомментировал победу над «Минском» (89:60) в матче 1-го тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Поединок важный — это начало сезона. Я был уверен, что «Минск» исправится за то, что было в прошлом сезоне. Но не все так просто. Очень жалко видеть результат последней четверти. Не могу сказать, что это было безответственно со стороны моего коллектива, но эти семь потерь от молодых игроков... Если задаться потом вопросом: почему играют иностранцы? Дали возможность молодым игрокам — и семь потерь. Это единственный негативный момент, на котором я сегодня заострил внимание. Этим отличаются качественные и профессиональные спортсмены», — приводит слова Лукича пресс-служба лиги.

Клуб из Нижнего Новгорода 5 октября сыграет против УНИКСа, а белорусская команда 8-го числа встретится с «Енисеем».

БК Минск
БК Нижний Новгород
Зоран Лукич
0
Читайте также
«Ливерпуль» вдевятером проиграл «Тоттенхэму» в матче АПЛ
«Крылья Советов» разгромили «Спартак» в матче 10-го тура РПЛ
МИД Сирии заявил о начале перехода к многополярному миру
ВСУ выпустили 15 ракет из РСЗО и три кассетных боеприпаса по Горловке
Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре в Тобольске
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Руна» обыграла «Автодор» в первом матче сезона

Главный тренер «Руны» Эрдоган высказался о дебюте команды в Единой лиге ВТБ
Новости
RSS RSS
Все новости