Источник: Пангос и Фойгтманн расторгли контракты с ЦСКА

Канадский защитник Кевин Пангос и немецкий форвард Йоханнес Фойгтманн расторгли соглашения с ЦСКА, сообщает в Twitter журналист Христос Харпидис.

Оба игрока продолжат карьеру в итальянском «Милане».

Фойгтманн выступал в ЦСКА с 2019 года, но в конце февраля покинул расположение клуба. Пангос подписал контракт, но так и не успел прилететь в Москву.

Оба не выступали за красно-синих в завершающей части сезона, но на бумаге считались игроками ЦСКА и, соответственно, без выкупа контракта не могли перейти в другой клуб.