Ратэн-Мэйс из «Енисея» установил рекорд Единой лиги ВТБ по очкам за сезон

Защитник «Енисея» Ксавье Ратэн-Мэйс установил рекорд результативности за сезон в Единой лиге ВТБ, сообщает пресс-служба лиги.

29-летний канадец набрал 30 очков в игре против ЦСКА (86:81). Теперь на его счету 869 очков за сезон-2023/24. Это новый рекорд Единой лиги ВТБ.

Предыдущим рекордсменом был Кит Лэнгфорд, который набрал 851 очко в сезоне-2015/16.

Ратэн-Мэйс выступает за красноярский клуб с 2023 года.