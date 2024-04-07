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Сегодня, 17:09

Ратэн-Мэйс из «Енисея» установил рекорд Единой лиги ВТБ по очкам за сезон

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Енисея» Ксавье Ратэн-Мэйс установил рекорд результативности за сезон в Единой лиге ВТБ, сообщает пресс-служба лиги.

29-летний канадец набрал 30 очков в игре против ЦСКА (86:81). Теперь на его счету 869 очков за сезон-2023/24. Это новый рекорд Единой лиги ВТБ.

Предыдущим рекордсменом был Кит Лэнгфорд, который набрал 851 очко в сезоне-2015/16.

Ратэн-Мэйс выступает за красноярский клуб с 2023 года.

Источник: Единая лига ВТБ
Баскетбол
БК Енисей
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