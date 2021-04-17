Пять игроков ЦСКА пропустят матч с «Локомотивом-Кубанью» в Единой лиге ВТБ

Официальный сайт ЦСКА 17 апреля сообщил о потерях команды накануне матча регулярного сезона Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубани».

В Краснодар отправились 12 игроков. Вне заявки остаются Джоэл Боломбой (голеностоп), Майк Джеймс (отстранен), Никола Милутинов (плечо), Янис Стрелниекс (вне заявки на Лигу ВТБ) и Дэниэл Хэкетт (плечо).

Матч «Локомотив-Кубань» — ЦСКА состоится в субботу, 17 апреля. Начало — в 13.00 (мск). На данный момент соперники делят 3-4 места, имея аналогичные показатели (16 побед и 6 поражений).