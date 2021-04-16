«Енисей» нанес «Цмоки-Минск» 12-е поражение подряд в Единой лиге ВТБ

«Енисей» 16 апреля в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ на выезде обыграл «Цмоки-Минск» (81:74).

Самым результативным игроком встречи стал американский легионер хозяев Крис Клайберн, в активе которого 26 очков и 6 подборов.

Для минского клуба это 12-е поражение подряд в нынешнем сезоне. В последний раз белорусская команда выигрывала еще 9 января в игре с «Нижним Новгородом» (77:76).

После этого матча красноярский клуб остался на 11-м месте в турнирной таблице, «Цмоки-Минск» — последний.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Цмоки-Минск» (Минск) — «Енисей» (Красноярск) — 74:81 (8:29, 19:19, 27:20, 20:13)