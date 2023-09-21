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Сегодня, 22:29

Президент «Локо» отметил, что победой над ЦСКА команда сделала ему отличный подарок

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал «СЭ» победу над ЦСКА в четвертьфинале Суперкубка Единой лиги ВТБ (100:98)

— Команда сделала отличный подарок — вышли в полуфинал (22 сентября руководителю «Локо» исполнится 50 лет), — подчеркнул Ведищев «СЭ». — Если говорить про игру, то она была непредсказуемой, нервной, как и все наши последние противостояния. Перфоманс Каспера Уэйра — лучшее индивидуальное выступление, которое я видел за последние годы в нашем баскетболе (44 очка, — «СЭ»). Но мы выиграли как команда. Это самое главное. Теперь с такой же самоотдачей надо сыграть и с «Фенербахче».

Полуфиналы Суперкубка состоятся в субботу, 23 сентября.

Баскетбол
БК Локомотив-Кубань
БК ЦСКА
Андрей Ведищев
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