Кущенко — о лидерстве ЦСКА: «У них высочайший уровень дисциплины и коммуникации»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко объяснил, за счет чего ЦСКА так уверенно обыграл УНИКС (79:66) в Казани.

«Выделил бы несколько ключевых факторов. Во-первых, это отсутствие Найта. Маркос один из ключевых игроков в системе Перасовича. Очень сильный персональщик, великолепно сдерживает лучшего игрока соперников. Если помните, защитник также пропускал матч в Самаре, где УНИКС пропустил больше 100 очков и проиграл. Во-вторых, хозяева значительно уступили подбор (26/42. — Прим. «СЭ»). Передняя линия ЦСКА сыграла выше всяких похвал, особенно Джекири, вернувшийся в Казань в составе другой команды. В-третьих, ЦСКА показал высочайший уровень дисциплины и коммуникации. Между игроками, между тренером и баскетболистами. Это бросилось в глаза, особенно на фоне их недавнего матча с «Руной», который я тоже посетил. Все, кто выходил со скамейки, выглядели очень солидно, усиливали игру: Антонов, Карданахишвили, Жан-Шарль. Да, возможно, Уэйр провел не самый яркий свой матч в атаке, но нашлись другие лидеры: Мело, Мбай, тот же Джекири», — отметил Кущенко в интервью «СЭ».

Действующие чемпионы набрали в матче недели всего 66 очков.

«Понятно, что казанцы находятся не в оптимальной форме, — продолжил президент Единой лиги. — Да, и будем откровенны, родные кольца в матче недели им не помогли. Несколько раз я поражался, как они «отказывались» принимать мяч после бросков Рейнольдса. Но, повторюсь, у соперника был очень высокий уровень коммуникации. В защите ЦСКА действовал качественно и слаженно, так что в этом (низкой результативности УНИКСа. — Прим. «СЭ») большая заслуга и самих армейцев. Сейчас они отправляются на длительную выездную серию: Нижний Новгород, Астана, Красноярск. С «Пари НН» матч запланирован уже на воскресенье, 26 ноября, и за команду Зорана Лукича очень тревожно».