Президент Единой лиги ВТБ объяснил важность плей-ин и назвал фаворитов сезона

Президент Лиги ВТБ Сергей Кущенко в интервью «СЭ» рассказал для чего Совет турнира ввел дополнительный раунд в борьбе за два места в плей-офф.

— «Зенит» по-прежнему выглядит фаворитом сезона?

— По летним подписаниям, по именам — они фавориты. Да, игра пока вызывает вопросы, но мы знаем, что Паскуаль долго ищет комбинацию, которая в конце сезона всегда срабатывает. В чемпионский год «Зенит» преобразился ближе к решающим матчам. В прошлом сезоне было то же самое. В плей-офф это была совсем другая команда, претендовавшая на титул. Но судьба медалей, как вы помните, решалась в седьмом матче полуфинальной серии в Казани. «Зенит» выигрывал и владел мячом за несколько секунд до конца. Но потеря Зубкова, два точных штрафных Хантера — и в финал отправился УНИКС. За такие моменты мы и любим баскетбол. Это запоминается надолго.

УНИКС тоже в числе главных фаворитов. Они сохранили костяк чемпионской команды. Думаю, в январе-феврале казанцы должны обрести былую стабильность.

— Еще у «Зенита» сразу пять игроков находятся в лазарете, включая Томаса Эртеля.

— Да, травмы мешают многим командам. «Локо» тяжело начал без Девона Акун-Перселла. Сейчас они показывают совершенно другой уровень баскетбола. Уверен, что за попадание в топ-6 по итогам первой части регулярки будет настоящая рубка. А после разделения чемпионата на две части станет еще интереснее. Наш первый плей-ин я жду с большим нетерпением. Новая схема дает возможность четырем командам (из нижней части таблицы. — Прим. «СЭ») побороться за два оставшихся места в плей-офф. Благодаря этим изменениям клубы не будут терять мотивацию до самого конца чемпионата и распродавать своих лидеров по ходу сезона, как в прошлом году это сделали в «Самаре». Считаю, что лига при поддержке клубов приняла правильное решение [ввести плей-ин].