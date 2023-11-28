Понкрашов вернулся в «Пари НН»

Защитник Антон Понкрашов вернулся в «Пари НН», сообщает пресс-служба команды.

«Второй раз говорим этому парню: «Добро пожаловать». И второй раз с большим удовольствием!» — говорится в заявлении клуба.

Клуб подписал контракт с 37-летний защитником сроком на один месяц. 29 ноября он сыграет в матче 1/8 Кубка России против БК «Московский».

Со сборной России он становился обладателем бронзовых медалей чемпионата Европы (2011) и Олимпийских игр (2012), а также чемпионом Европы (2007).