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Сегодня, 15:45

Зубков о Шведе: «Рад, что у него все получается в чемпионате Китая»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Капитан «Зенита» Андрей Зубков в интервью «СЭ» отметил, что ему было бы интересно поиграть в Китайской баскетбольной лиги.

— Следите за Алексеем Шведом в Китае?

— В прямом эфире смотреть его матчи не получается. Они играют рано, у нас тренировки в это время. Смотрю хайлайты. Рад, что у него все хорошо, все получается в новом чемпионате. Читал интервью Леши, где он говорит, что в Китае ему все нравится. Хотя не до конца в это верю. Мы были в Китае на ЧМ-2019, и тогда условия, особенно еда, оставляли желать лучшего.

— Вам было бы интересно поиграть в Поднебесной?

— Мне кажется, что там нужны легионеры, которые набирают много очков. Берут мяч и решают вопросы. Я не такой игрок, но если бы ко мне был интерес, то, вероятно, я бы попробовал что-то новое. Но для начала надо закончить этот сезон, а там уже поговорим. Сейчас все мысли о «Зените».

В ноябре Швед был признан игроком недели в CBA.

Андрей Зубков. «В прошлом сезоне было тяжело найти мотивацию. Сейчас с этим проблем нет». Интервью капитана «Зенита»

БК Зенит
Алексей Швед
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