Перасович — о победе УНИКСа в регулярном чемпионате: «Это большой успех»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу команды в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2023/24.

«Как мы ожидали, матч за первое место в регулярном чемпионате получился чрезвычайно тяжелым. Подчеркну, что для УНИКСа победа на данном этапе сезона стала первой в его истории. Это большой успех. Вместе с тем, понимаем, что находимся сейчас не в лучшем моменте. Несколько наших баскетболистов еще восстанавливаются от повреждений. В течение следующей недели планируем усердно работать. Ожидаем, что в строй вернутся травмированные игроки, и команда преобразится», — приводит пресс-служба лиги слова Перасовича.

13 апреля казанский клуб дома обыграл ЦСКА (88:78) в заключительном матче регулярного чемпионата. После этой победы УНИКС финишировал на первом месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав 26 побед в 36 встречах.