Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 21:35

Перасович — о победе УНИКСа в регулярном чемпионате: «Это большой успех»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу команды в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2023/24.

«Как мы ожидали, матч за первое место в регулярном чемпионате получился чрезвычайно тяжелым. Подчеркну, что для УНИКСа победа на данном этапе сезона стала первой в его истории. Это большой успех. Вместе с тем, понимаем, что находимся сейчас не в лучшем моменте. Несколько наших баскетболистов еще восстанавливаются от повреждений. В течение следующей недели планируем усердно работать. Ожидаем, что в строй вернутся травмированные игроки, и команда преобразится», — приводит пресс-служба лиги слова Перасовича.

13 апреля казанский клуб дома обыграл ЦСКА (88:78) в заключительном матче регулярного чемпионата. После этой победы УНИКС финишировал на первом месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав 26 побед в 36 встречах.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/uniks-pobezhdaet-v-regulyarnom-chempionate-vpervye-v-istorii/
Баскетбол
БК УНИКС
Велимир Перасович
0
Читайте также
«Вашингтон» проиграл «Баффало» в матче НХЛ
Тарасова назвала Дюамель законченной дурой после слов о Валиевой
Русскоговорящий парень пытался дать отпор нападавшему в ТЦ в пригороде Сиднея
Седьмому матчу - быть! «Авто» взял матч жизни и затащил «Магнитку» в решающую битву за финал Кубка Гагарина
Средственные действия: на что шел бюджет Орска вместо обслуживания дамбы
В Киеве назвали новый закон о мобилизации приговором для Зеленского
Популярное видео
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
Итоги выступления «Трактора», где продолжит карьеру Билялов
«Анахайм» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Металлургу» осталась одна победа до выхода в финал Кубка Гагарина
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
Со следующего сезона в чемпионате КХЛ снова будет пять легионеров
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Магнитка» уступила «Автомобилисту» в четвертом матче серии
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

УНИКС впервые в истории выиграл регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

Главный тренер ЦСКА Райкович назвал причины поражения от УНИКСа

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости