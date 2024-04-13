Главный тренер ЦСКА Райкович назвал причины поражения от УНИКСа

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович рассказал, в чем УНИКС превзошел его команду в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча прошла в Казани и завершилась победой хозяев со счетом 88:78.

«Поздравляю УНИКС с победой. Сегодня казанцы превзошли нас в реализации бросков. Они забивали множество сложных мячей, в том числе в ситуации один в один. К тому же, хозяева были точны в 12 из 29 трехочковых попыток (при 41%), в том время как ЦСКА реализовал лишь 6 из 28. Это одна из причин нашего поражения. Однако я не могу упрекнуть своих игроков в отсутствии усердия. Они боролись, старались показать лучшую игру, но совершали ошибки и не были достаточно эффективны в этом матче», — приводит пресс-служба лиги слова Райковича.

После этой победы УНИКС финишировал на первом месте в турнирной таблице, одержав 26 побед в 36 матчах, и впервые в своей истории выиграл регулярный чемпионат.

ЦСКА занимает вторую позицию в Единой лиге ВТБ, но может опуститься на третью строчку, если в воскресенье «Зенит» обыграет «Парму».