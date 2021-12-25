Перасович: «Ключом к победе над «Зенитом» будет то, как хорошо мы сыграть в защите»
Главный тренер УНИКСа Владимир Перасович прокомментировал предстоящий матч с «Зенитом» в Единой лиге ВТБ.
«Зенит» — одна из самых солидных и крепких команд Европы, — цитирует тренера сайт команды. — В их составе высококлассные и опытные баскетболисты на каждой позиции, к тому же, они — отличные снайперы. Нам важно не допустить потери концентрации в заключительной десятиминутке, как это произошло в Барселоне. В целом, считаю, что ключом к победе в этой встрече будет то, как мы будем играть в защите".
УНИКС занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Казанский клуб одердал восемь побед в девяти матчах. «Зенит» находится на четвертом месте.
Встреча между командами пройдет 26 декабря на «Сибур Арене». Начало — в 16.30 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=prevyu-zenit-vs-uniks
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