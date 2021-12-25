Перасович: «Ключом к победе над «Зенитом» будет то, как хорошо мы сыграть в защите»

Главный тренер УНИКСа Владимир Перасович прокомментировал предстоящий матч с «Зенитом» в Единой лиге ВТБ.

«Зенит» — одна из самых солидных и крепких команд Европы, — цитирует тренера сайт команды. — В их составе высококлассные и опытные баскетболисты на каждой позиции, к тому же, они — отличные снайперы. Нам важно не допустить потери концентрации в заключительной десятиминутке, как это произошло в Барселоне. В целом, считаю, что ключом к победе в этой встрече будет то, как мы будем играть в защите".

УНИКС занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Казанский клуб одердал восемь побед в девяти матчах. «Зенит» находится на четвертом месте.