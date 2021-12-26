Итудис назвал «Енисей» амбициозной командой перед матчем Единой лиги ВТБ
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис похвалил «Енисей» перед матчем против красноярской команды в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.
«Енисей» — хорошая команда, которая недавно подписала еще одного «большого» и тем самым подтвердила свои амбиции в этом сезоне. Они много прессингуют, хорошо играют, когда получают пространство, они атлетичны, поэтому мы должны быть готовы к матчу", — приводит пресс-служба армейцев слова Итудиса.
Матч ЦСКА — «Енисей» состоится сегодня, 26 декабря. Начало встречи — в 14.30 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://cskabasket.com/news/n/2021-12-26-cska-enisey-news-preview/
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