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Итудис назвал «Енисей» амбициозной командой перед матчем Единой лиги ВТБ

08:31
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис похвалил «Енисей» перед матчем против красноярской команды в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

«Енисей» — хорошая команда, которая недавно подписала еще одного «большого» и тем самым подтвердила свои амбиции в этом сезоне. Они много прессингуют, хорошо играют, когда получают пространство, они атлетичны, поэтому мы должны быть готовы к матчу", — приводит пресс-служба армейцев слова Итудиса.

Матч ЦСКА — «Енисей» состоится сегодня, 26 декабря. Начало встречи — в 14.30 (мск).

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/2021-12-26-cska-enisey-news-preview/

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Иван Торопцев все материалы автора
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