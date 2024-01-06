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Сегодня, 17:53

«Автодор» победил «Пари НН», Хэммондс набрал 29 очков

Руслан Минаев
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«Автодор» дома обыграл «Пари НН» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 89:85.

Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Рэйшон Хэммондс — 29 очков.

«Автодор» одержал третью победу подряд. Саратовцы занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата — 9 побед в 20 играх.

«Пари НН» потерпел третье подряд поражение. Нижегородцы занимают 13-ю строчку — 5 побед и 15 поражений.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Автодор» (Саратов) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 89:85 (26:10, 21:22, 13:25, 29:28)

А: Хэммондс (29+10 подборов), Ньюмэн (20), Торнвелл (16)

П: Апич, Аллен (по 19), Бабурин (13), Шеперд (12)

6 января. Саратов. «ДС Кристалл».

БК Автодор
БК Нижний Новгород
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