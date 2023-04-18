Паскуаль рассказал о подготовке ко второму матчу 1/2 финала Единой лиги ВТБ против УНИКСа

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль рассказал, как команда готовилась ко второму матчу полуфинальной серии Единой лиги ВТБ против УНИКСа.

«В прошлом матче мы играли ужасно, и единственная хорошая новость сейчас — это всего лишь 0-1, — цитирует пресс-служба клуба тренера. — На что обратить внимание при подготовке к следующему матчу? Да вообще на все. Мы не были хороши ни в защите, ни в нападении, поэтому нужно поработать вообще над всеми аспектами игры. Этим мы и занимаемся».

Второй матч серии до четырех побед состоится 18 апреля в Казани.