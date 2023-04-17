Секулич — о победе над ЦСКА: «Получилась классная игра. Здорово, что смогли добиться успеха»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал победу над ЦСКА (84:83) во втором матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ.

«После предыдущей игры мы были расстроены, а сейчас счастливы, ведь мы обыграли ЦСКА на его площадке, — циирует пресс-служба лиги Секулича. — Нам немного не повезло позавчера, зато повезло сегодня. В целом, получилась классная игра, которая должна понравиться болельщикам. Здорово, что мы смогли добиться успеха».

«Локомотив-Кубань» сравнял счет в серии — 1-1. Третий матч между командами пройдет 20 апреля в Краснодаре, начало встречи — 20.00 по московскому времени.