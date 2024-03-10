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Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» над «Енисеем» после двух овертаймов

Алина Савинова
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль подвел итоги матча второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем».

Петербуржцы дома победили красноярскую команду после двух овертаймов (98:91).

«По этой игре, если в целом, нам следует быть довольными. Мы провели плюс-минус 47 минут на хорошем уровне, но последняя 41 секунда второй четверти и первые 4 минуты третьей стоили нам многого. Мы потеряли концентрацию, перестали быть эффективными... Это была смесь разных факторов, но это помогло «Енисею» поверить в свою победу. Должен поздравить свою команду, потому что во втором овертайме она продемонстрировала свой характер, а это было непросто после того, что случилось в последнем владении в первой дополнительной пятиминутке», — приводит пресс-служба лиги слова тренера.

«Зенит» одержал четвертую победу подряд и занимает третье место в турнирной таблице группы А. «Енисей» проиграл четвертый матч подряд и располагается на 6-й строчке таблицы.

Источник: Единая лига ВТБ
Баскетбол
БК Енисей
БК Зенит
Хавьер Паскуаль
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