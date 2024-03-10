«Зенит» в двух овертаймах победил «Енисей»

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«Зенит» дома победил «Енисей» после двух овертаймов матча второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 98:91.

Самым результативным игроком встречи стал Фрэйзер Трент («Зенит») — 25 очков.

«Зенит» одержал 4-ю победу подряд. Клуб из Санкт-Петербурга занимает третье место в таблице Единой лиги ВТБ — 21 победа в 30 матчах.

«Енисей» проиграл 4-й матч подряд — 6-я строчка таблицы.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа А

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Енисей» (Красноярск) — 98:91 2ОТ (29:20, 19:23, 11:20, 17:13, 22:15)

З: Фрэйзер (25), Курич (19), Эртель (18+13 передач)

Е: Мартин (21), Ратэн-Мэйс (17), Сонько (15)

10 марта. Санкт-Петербург. «КСК Арена».