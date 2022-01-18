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Сегодня, 02:14

Паскуаль о победе над ЦСКА: «Нам противостояла одна из лучших команд Европы»

Сергей Разин
корреспондент
Хавьер Паскуаль.
Фото Единая лига ВТБ

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль подвел итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ЦСКА (81:68).

«Мы показали отличный матч, контролировали игру и в защите, и в нападении. Нам противостояла одна из лучших команд Европы, которая набрала ход. Нам удалось контролировать ход игры, а нехватку игроков нам удалось компенсировать за счет правильной ротации. Самое главное, что мы вышли на игру с сумасшедшим настроем, сильные духом», — приводит слова Паскуаля официальный сайт лиги.

После 11 матчей ЦСКА идет на четвертой позиции в турнирной таблице Единой лиги ВТБ (8 побед и 3 поражения).

БК Зенит
БК ЦСКА
Хавьер Паскуаль
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