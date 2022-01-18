Паскуаль о победе над ЦСКА: «Нам противостояла одна из лучших команд Европы»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль подвел итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ЦСКА (81:68).

«Мы показали отличный матч, контролировали игру и в защите, и в нападении. Нам противостояла одна из лучших команд Европы, которая набрала ход. Нам удалось контролировать ход игры, а нехватку игроков нам удалось компенсировать за счет правильной ротации. Самое главное, что мы вышли на игру с сумасшедшим настроем, сильные духом», — приводит слова Паскуаля официальный сайт лиги.

После 11 матчей ЦСКА идет на четвертой позиции в турнирной таблице Единой лиги ВТБ (8 побед и 3 поражения).