Джордан Мики объяснил важность победы над ЦСКА

Центровой «Зенита» Джордан Мики прокомментировал победу своей команды над ЦСКА в рамках Единой лиги ВТБ (81:68).

«Мы очень хорошо отыграли в защите. Боролись в каждом эпизоде, были максимально сконцентрированы, выполняли установку тренера. Важно, что мы не провалили ни один из отрезков времени против такого сильного соперника. Хотя по-прежнему не можем рассчитывать на ряд важных игроков (матч с ЦСКА пропускали Артурас Гудайтис и Шабазз Напьер). Плюс мы не играли почти две недели из-за карантина в команде. Рады, что вернулись с такой уверенной победы в домашней игре. Наши болельщики этого заслужили», — отметил «СЭ» Джордан Мики.

Благодаря этому успеху «Зенит» сравнялся с ЦСКА по количеству побед в Лиге ВТБ (по 8). Команды делят 3-4 место после 11 сыгранных матчей.