Центровой «Зенита» Пушков выделил ключевые факторы победы над ЦСКА

Центровой «Зенита» Антон Пушков прокомментировал победу над ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (81:68).

«Прежде всего это наша первая игра после карантина, — подчеркнул «СЭ» Антон Пушков. — Честно, было нелегко. Но мы рады, что почувствовали ритм. Делали все, что отрабатывали на тренировках. А именно контролировали подбор и быстрый прорыв соперника. Это решило ход борьбы в нашу пользу. Плюс поддержка болельщиков давала нам дополнительные силы. Армейцы в концовке приблизились на расстояние 8 очков. Все-таки усталость дала о себе знать после недели без тренировок. Рад, что удалось дожать. Безусловно, победа над ЦСКА — это хорошо для нас».

Пушков вышел в стартовой пятерке и провел один из лучших матчей в составе «Зенита», набрав 4 очка, 4 подбора, 2 блок-шота и одну передачу. Показатель эффективности россиянина составил 10 баллов.

После 11 матчей «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ (восемь побед и три поражения). ЦСКА идет на четвертой позиции (8-3).