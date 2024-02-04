«Самара» на выезде обыграла «Парму» в матче Единой лиги ВТБ

«Самара» победила «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 77:68.

Больше всего очков в этой игре набрал Ричард Соломон III, выступающий за «Парму», — 16.

Клуб и Перми с 15 победами в текущем сезоне занимает 6-ю позицию в турнирной таблице. Самарская команда (14 побед) располагается на строчку ниже. Матч «Самары» и «Пармы» завершил первую часть регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Парма-Пари» (Пермь) — «Самара» — 68:77 (20:17, 24:18, 10:20, 14:22)

П: Соломон (16), Абдулбасиров (15), Брайс (12)

С: Хокинс (15), Кулагин (14), Далтон (11)

4 февраля. Пермь. «УДС Молот».