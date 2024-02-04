Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 17:52

«Самара» на выезде обыграла «Парму» в матче Единой лиги ВТБ

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Самара» победила «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 77:68.

Больше всего очков в этой игре набрал Ричард Соломон III, выступающий за «Парму», — 16.

Клуб и Перми с 15 победами в текущем сезоне занимает 6-ю позицию в турнирной таблице. Самарская команда (14 побед) располагается на строчку ниже. Матч «Самары» и «Пармы» завершил первую часть регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Парма-Пари» (Пермь) — «Самара» — 68:77 (20:17, 24:18, 10:20, 14:22)

П: Соломон (16), Абдулбасиров (15), Брайс (12)

С: Хокинс (15), Кулагин (14), Далтон (11)

4 февраля. Пермь. «УДС Молот».

Баскетбол
БК Самара
0
Читайте также
Миллиардеры решили поддержать «Допинговую Олимпиаду»
Евро 2024 по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля
В сейме Польши согласились со словами Дуды об исторической принадлежности Крыма РФ
Омбудсмен ЛНР намерена сообщить в ООН и МККК об обстреле Лисичанска
Вице-спикер парламента Словакии заявил о дружеской встрече с послом РФ
За три месяца работы выставку-форум «Россия» посетили 6 млн человек
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер УНИКСа Перасович прокомментировал гостевую победу над ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Райкович отметил игру Кулагина

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости