Тренер УНИКСа Перасович прокомментировал гостевую победу над ЦСКА

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал гостевую победу над ЦСКА (83:73) в заключительном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Безусловно, это важная для нас победа против клуба с великой историей и лидера Единой лиги ВТБ. Мы показали, что можем бороться с ЦСКА. По ходу сезона УНИКС сталкивался с неудачными моментами, но самое главное — в каком состоянии команда подойдет к рещающим отрезкам чемпионата — топ-6 и плей-офф. Повторюсь, эта победа чрезвычайно важна для нас, особенно в преддверии старта второго этапа», — приводит слова тренера официальный сайт казанцев.

ЦСКА завершил первый этап турнира на первом месте — 22 победы и 4 поражения, УНИКС — второй (20 побед и 6 поражений).