Главный тренер ЦСКА Райкович отметил игру Кулагина

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал домашнее поражение от УНИКСа (73:83) в заключительном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«В первой половине мы показывали хороший баскетбол, агрессивно оборонялись и контролировали подбор. В третьей четверти сразу совершили пару потерь и показывали уже не тот уровень старания. Наверное, подумали, что победа у нас в кармане. А УНИКС так не думал, особенно Кулагин, который попадал сложные мячи. Пропустили 28 очков в третьей четверти, должны были отреагировать, лучше двигать мяч, сыграть командой, а вместо этого передерживали мяч, скатились на индивидуальные действия, и это привело к такому результату. Поздравляю УНИКС, во второй половине они были лучше и заслужили эту победу», — приводит слова тренера официальный сайт турнира.

Защитник казанцев Дмитрий Кулагин набрал 27 очков — это лучший личный результат игрока в Единой лиге ВТБ.

ЦСКА завершил первый этап турнира на первом месте — 22 победы и 4 поражения, УНИКС — второй (20 побед и 6 поражений).