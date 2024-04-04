«Локомотив-Кубань» обыграл «Парму» в Единой лиге ВТБ
«Локомотив-Кубань» на выезде победил «Парму» в матче второго этапа группы А Единой лиги ВТБ — 80:75.
Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Си Джей Брайс, набравший 21 очко.
«Локомотив-Кубань» занимает четвертое место в группе А Единой лиги ВТБ. «Парма» идет пятой в таблице.
Единая лига ВТБ
Второй этап. Группа А
«Парма-Пари» (Пермь) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 75:80 (18:19, 22:23, 14:18, 21:20)
4 апреля. Пермь. «УДС Молот».
Новости