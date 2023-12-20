Райкович о поражении от «Пармы»: «Игроки ЦСКА были слишком мягкими»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал поражение от «Пармы» (78:82) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Хочу поздравить «Парму» с победой. Сегодня они провели отличный матч и порадовали своих прекрасных болельщиков! Мы провели этот матч не по плану, были слишком мягкими, не контролировали ритм игры, не были достаточно агрессивны как в нападении, так и в защите, не находили логичных решений», — цитирует Райковича пресс-служба лиги.

Хозяева прервали 7-матчевую победную серию армейцев. Пермский клуб продлил свою победную серию до 6 матчей в чемпионате.

ЦСКА лидирует в турнирной таблице Единой лиги ВТБ — 16 побед и 2 поражения. «Парма» — на 6-й строчке с 10 победами в 18 матчах.