Новый тренер ЦСКА назвал Гомельского своей ролевой моделью

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился своими первыми воспоминаниями о московском клубе.

«Я начал следить за баскетболом, когда был ребенком, — отметил македонский тренер. — Хорошо помню, когда «Цибона» выиграла Евролигу с Драженом Петровичем. Потом я стал заниматься баскетболом и узнал о существовании остальных топ-команд, включая ЦСКА. Александр Гомельский был моей ролевой моделью. Также как и Александр Николич и Желько Обрадович. Затем я работал в «Астане», где много общался с Валерием Тихоненко. В том числе об истории московского клуба. Ну и, конечно, всегда смотрел «Финалы четырех», еще с того момента, когда ЦСКА играл Холден. Так что я давно слежу за армейским клубом».

Райкович подписал двухлетний контракт с ЦСКА на прошлой неделе. В прошлом сезоне он возглавлял «Автодор».