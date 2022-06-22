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Сегодня, 13:02

Новый тренер ЦСКА назвал Гомельского своей ролевой моделью

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился своими первыми воспоминаниями о московском клубе.

«Я начал следить за баскетболом, когда был ребенком, — отметил македонский тренер. — Хорошо помню, когда «Цибона» выиграла Евролигу с Драженом Петровичем. Потом я стал заниматься баскетболом и узнал о существовании остальных топ-команд, включая ЦСКА. Александр Гомельский был моей ролевой моделью. Также как и Александр Николич и Желько Обрадович. Затем я работал в «Астане», где много общался с Валерием Тихоненко. В том числе об истории московского клуба. Ну и, конечно, всегда смотрел «Финалы четырех», еще с того момента, когда ЦСКА играл Холден. Так что я давно слежу за армейским клубом».

Райкович подписал двухлетний контракт с ЦСКА на прошлой неделе. В прошлом сезоне он возглавлял «Автодор».

БК ЦСКА
Эмиль Райкович
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