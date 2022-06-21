Сергей Карасев: «Безусловно, очень рад, что остаюсь в Питере и продолжу выступать за «Зенит»

Форвард Сергей Карасев прокомментировал заключение нового контракта с «Зенитом».

«Безусловно, очень рад, что остаюсь в Питере и продолжу выступать за «Зенит». В этот раз у нас был отличный сезон, поэтому очень рад продлить контракт на 2 года. Надеюсь, что с нашими болельщиками мы будем также побеждать в каждом матче. Буду стараться делать все возможное, чтобы приносить максимальную пользу», — цитирует Карасева сайт «Зенита».

28-летний игрок подписал с командой новый контракт на два года.

Карасев помог «Зениту» завоевать первый в истории титул чемпиона Единой лиги ВТБ в этом году.