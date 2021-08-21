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«Автодор» подписал американского форварда

15:48
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«Автодор» на официальном сайте объявил о переходе в команду легкого форварда Джерона Джонсона. Контракт с 29-летним американцем подписан до конца сезона-2021/22.

В Европу форвард перебрался в 2017 году, перейдя в клуб «Ирони Нес-Циона» из Израиля, после чего на три года переехал во Францию, где выступал за «Метрополитан», «Шалон» и «Дижон».

В прошлом сезоне Джерон помог «Дижону» выйти в финал Кубка Франции, занять первое место по итогам регулярного чемпионата, а затем дойти и до финала плей-офф, проведя в общей сложности 36 игр с показателями в 8,9 очка и 2,4 подбора в среднем за матч.

Дополнительная информация:

http://www.avtodor.ru/index.php/news-events/item/4570-jaron_johnson_perehodit_v_avtodor

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Иван Шитик все материалы автора

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