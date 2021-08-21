«Автодор» подписал американского форварда
«Автодор» на официальном сайте объявил о переходе в команду легкого форварда Джерона Джонсона. Контракт с 29-летним американцем подписан до конца сезона-2021/22.
В Европу форвард перебрался в 2017 году, перейдя в клуб «Ирони Нес-Циона» из Израиля, после чего на три года переехал во Францию, где выступал за «Метрополитан», «Шалон» и «Дижон».
В прошлом сезоне Джерон помог «Дижону» выйти в финал Кубка Франции, занять первое место по итогам регулярного чемпионата, а затем дойти и до финала плей-офф, проведя в общей сложности 36 игр с показателями в 8,9 очка и 2,4 подбора в среднем за матч.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
http://www.avtodor.ru/index.php/news-events/item/4570-jaron_johnson_perehodit_v_avtodor
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