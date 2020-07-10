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«Нижний Новгород» расторг контракт с Парксом

10 июля 2020, 14:44
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Центровой Терелл Паркс продолжит карьеру в другом клубе. «Нижний Новгород» воспользовался опцией расторжения контракта с американским баскетболистом, сообщает официальный сайт клуба.

Паркс выступал за «Нижний Новгород» с января 2020 года. Средние показатели игрока за матч в Единой лиге ВТБ составляли 10,7 очка, 8 подборов и 1,2 передачи, в Лиге чемпионов — 9,6 очка, 7,8 подбора и 0,4 передачи.

Дополнительная информация:

http://www.nn-basket.ru/news/?ELEMENT_ID=32249

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