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«Зенит» переиграл «Зелену-Гуру»

21:45
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«Зенит» на своей площадке переиграл «Зелену-Гуру» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Команда из Санкт-Петербурга выиграла со счетом 97:80.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Зелена-Гура» — 97:80 (32:16, 25:21, 19:18, 21:25)

8 ноября. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».

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Иван Шитик все материалы автора
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