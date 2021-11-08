«Зенит» переиграл «Зелену-Гуру»
«Зенит» на своей площадке переиграл «Зелену-Гуру» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Команда из Санкт-Петербурга выиграла со счетом 97:80.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Зелена-Гура» — 97:80 (32:16, 25:21, 19:18, 21:25)
8 ноября. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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