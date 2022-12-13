Никита Курбанов стал рекордсменом по количеству матчей за ЦСКА

ЦСКА одержал победу над «Самарой» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 95:82.

Форвард Никита Курбанов стал единоличным лидером в истории по количеству матчей в красно-синей форме — 697.

36-летний баскетболист является воспитанником ЦСКА. В составе команды он 11 раз становился чемпионом России и трижды выигрывал Евролигу.

В России он также выступал за «Локомотив-Ростов», УНИКС, питерский «Спартак» и «Локомотив-Кубань».