Мозгов объяснил свое решение вернуться на паркет после длительного перерыва

Чемпион НБА Тимофей Мозгов рассказал о мотивах завершить текущий сезон в составе «Химок». За подмосковный клуб 34-летний центровой выступал до отъезд в НБА.

— Бывают тяжелые сезоны, даже у великих клубов, тем более в этом году было много сложностей, связанных со здоровьем и ковид-ограничениями, все наложилось друг на друга — сказал «СЭ» Мозгов. — Для себя принял решение, что хочу помочь команде, своим друзьям. Все бьются сейчас изо всех сил, ради чести клуба и преданности спорту, ради наших болельщиков. И я готов драться бок о бок с ними. Это же моя родная команда, стоять в стороне в такие моменты я не могу и не хочу.

Мозгов готов сегодня сыграть в матче с «Енисеем» в рамках Единой лиги ВТБ. Последний раз российский центровой выходил на паркет 2 июля 2018 года в квалификационном матче Кубка мира с Францией. С тех пор прошло более тысячи дней и 33 полных месяца. Все это время баскетболист лечил колено.

(Тимур Ганеев)