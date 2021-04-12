Итудис рассказал о провалах ЦСКА в матче с «Астаной»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис 11 апреля в интервью официальному сайту клуба прокомментировал победу над «Астаной» (100:77) в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

«Должен сказать «спасибо» игрокам, от души. Тем не менее во время игры, когда я вижу многовато провалов и снижения концентрации, это может привести на опасный путь неуважения к сопернику и игре, который может обернуться плохими вещами. У нас сегодня были такие провалы. И дело не в именах. Мы очень уважаем «Астану» и каждого соперника, но мы хотели сыграть в свою игру и дать отдых некоторым игрокам, так как у нас есть травмы. Мы нацелены на нечто большее, поэтому мои ожидания и требования выше, чем у некоторых игроков. Наша цель — постоянный рост и развитие», — заявил Итудис.

В турнирной таблице ЦСКА располагается на 3-й строчке, а «Астана» занимает предпоследнее место.