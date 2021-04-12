«ЦСКА-Юниор» выиграл молодежную Лигу ВТБ

Победой молодежной команды ЦСКА завершился в Санкт-Петербурге «Финал восьми» Единой молодежной лиги ВТБ. В финальном матче чемпионата армейцы обыграли лучшую команду регулярного сезона — краснодарский «Локо-2-ЦОП» — 89:65. Третье место занял «Нижний Новгород-2».

«ЦСКА-Юниор» выиграл титул чемпиона Единой молодежной лиги ВТБ в пятый раз. Самым ценным игроком «Финала восьми» был признан Александр Евсеев. Форвард «ЦСКА-Юниор» в среднем набирал 13,7 очка, 3,0 подбора, 1,3 передачи и 16,0 балла за эффективность.

— «Финал восьми» стал отличным завершением интересного сезона: «Локомотив-Кубань-2-ЦОП» стал победителем регулярного чемпионата, но ЦСКА-Юниор оказался лучше в самом важном матче года, с чем я и поздравляю армейцев, — сказала после окончания турнира генеральный директор Лиги ВТБ Илона Корстин. — Приятно, что команды Лиги ВТБ инвестируют в молодежные проекты. Еще более приятно, что уже виден прогресс — в этом году уровень игроков на «Финале восьми» был ощутимо выше предыдущих. Появляются молодые баскетболисты, которые в ближайшее время могут закрепиться в Единой Лиге. Это наш резерв, за которым мы очень пристально следим. Отдельно хочу поблагодарить питерский «Зенит» за прекрасную организацию «Финала восьми» — она была на высшем уровне.