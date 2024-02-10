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Сегодня, 17:08

«Уралмаш» обыграл МБА в Единой лиге ВТБ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Уралмаш» на выезде одержал победу над МБА в матче второго этапа группы Б в Единой лиге ВТБ — 81:75.

Самыми результативными игроками встречи стали защитник екатеринбуржцев Стэнли Уиттакер и форвард хозяев Андрей Лопатин, набравшие по 19 очков.

«Уралмаш» занимает второе место в группе Б Единой лиги ВТБ. МБА идет на шестой строчке в турнирной таблице.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

МБА (Москва) — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 78:81 (16:25, 16:17, 24:20, 22:19)

М: Лопатин (19), Трушкин (17), Якушин (12), Воронов (11)

У: Уиттакер (19), Октавиус (16), Писклов (13), Нэвелс (11), Захаров (10)

10 февраля. Москва. «Баскет Холл Москва».

Баскетбол
БК МБА
БК Уралмаш
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