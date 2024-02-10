«Самара» победила «Минск» в Единой лиге ВТБ

«Самара» дома одержала победу над «Минском» в матче второго этапа группы Б в Единой лиге ВТБ — 79:71.

Самым результативным игроком встречи стали игроки гостей: форвард Якоб Чебашек и защитник Джарред Огунгбеми-Джексон, набравшие по 23 очка. Лучшим у самарцев был Джавонте Хокинс (13 очков).

«Самара» продолжает лидировать в группе Б Единой лиги ВТБ. «Минск» занимает последнее место в турнирной таблице.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

«Самара» — МИНСК — 79:71 (17:17, 21:18, 25:13, 16:23)

С: Хокинс (13), Загорац (11), Далтон (11)

М: Чебашек (23), Огунгбеми-Джексон (23)

10 февраля. Самара. «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого».