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Сегодня, 18:03

«Самара» победила «Минск» в Единой лиге ВТБ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Самара» дома одержала победу над «Минском» в матче второго этапа группы Б в Единой лиге ВТБ — 79:71.

Самым результативным игроком встречи стали игроки гостей: форвард Якоб Чебашек и защитник Джарред Огунгбеми-Джексон, набравшие по 23 очка. Лучшим у самарцев был Джавонте Хокинс (13 очков).

«Самара» продолжает лидировать в группе Б Единой лиги ВТБ. «Минск» занимает последнее место в турнирной таблице.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

«Самара» — МИНСК — 79:71 (17:17, 21:18, 25:13, 16:23)

С: Хокинс (13), Загорац (11), Далтон (11)

М: Чебашек (23), Огунгбеми-Джексон (23)

10 февраля. Самара. «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого».

БК Минск
БК Самара
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