«Автодор» победил «Руну». Иванович набрал 20 очков

«Автодор» переиграл «Руну» в матче второго этапа группы Б в Единой лиге ВТБ — 80:78.

Разыгрывающий защитник московской команды Никола Иванович стал самым результативным игроком встречи, набрав 20 очков.

«Автодор» с результатом 11-16 занимает 4-е место в турнирной таблице, а «Руна» идет на 3-й строчке — 11-16.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

«Автодор» (Саратов) — «Руна» (Москва) — 80:78 (19:20, 20:18, 19:14, 22:26)

А: Ньюмэн (17), Беслач (15), Хэммондс (13), Торнвелл (11), Петенев (11), Мавра (11).

Р: Иванович (20), Дж. Хилл (12), Морган (12).