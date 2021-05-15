Лукич прокомментировал поражение «Нижнего Новгорода» от ЦСКА в плей-офф Единой лиги ВТБ
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал результат третьего матча серии первого раунда плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА (75:79).
«Думаю, «Нижний Новгород» показал достойную игру с таким грандом как ЦСКА. Бились рядом, отдельные моменты решали игру. Очень рад, что работаю с этими ребятами, вижу, как они прогрессируют, какой результат показывают. Для меня это главное на данном этапе. Желаю ЦСКА большой удачи в «Финале четырех» Евролиги», — приводит слова Лукича пресс-служба Единой лиги ВТБ.
ЦСКА одержал вторую победу в серии и вышел в полуфинал турнира. В следующем раунде команда сыграет с победителем регулярного чемпионата «Зенитом».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://vtb-league.com/ru/news/nizhnij-boretsya-do-kontsa-tsska-v-polufinale/
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