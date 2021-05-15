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Лукич прокомментировал поражение «Нижнего Новгорода» от ЦСКА в плей-офф Единой лиги ВТБ

19:19
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал результат третьего матча серии первого раунда плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА (75:79).

«Думаю, «Нижний Новгород» показал достойную игру с таким грандом как ЦСКА. Бились рядом, отдельные моменты решали игру. Очень рад, что работаю с этими ребятами, вижу, как они прогрессируют, какой результат показывают. Для меня это главное на данном этапе. Желаю ЦСКА большой удачи в «Финале четырех» Евролиги», — приводит слова Лукича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

ЦСКА одержал вторую победу в серии и вышел в полуфинал турнира. В следующем раунде команда сыграет с победителем регулярного чемпионата «Зенитом».

Дополнительная информация:

https://vtb-league.com/ru/news/nizhnij-boretsya-do-kontsa-tsska-v-polufinale/

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