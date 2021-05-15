Итудис предложил баскетболистам ЦСКА помедитировать

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвел итоги третьего матча серии плей-офф Единой лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода» (79:75, 2-1 в серии).

«Поздравляю свою команду с выходом в полуфинал. В то же время хочу выразить «Нижнему» большие поздравления. Все эти годы, что я работаю здесь, «Нижний» делает очень серьезную работу, они воспитывают игроков, выступают на высшем уровне, играют в Евролиге и «Финале восьми» Лиги чемпионов, они обладают хорошей организацией и имеют четкие цели в этом виде спорта. Они всегда доставляют нам трудности.

Мы были полностью не в ритме, не попадали броски, у нас был плохой процент штрафных. Мы не были собой. У всех игроков есть огромное желание помочь клубу, улучшить ситуацию, они делают все возможное, но иногда они бьются в стену. Мы постараемся это переломить. Чтобы преодолеть «Нижний», потребовалось много хладнокровия, веры и борьбы. Хорошо, что так получилось. Потому что последовательность событий во время игры…

Иффе Лундберг почувствовал головокружение и не смог помочь команде, скажите мне, разве это не неудача? Пожелаем, чтобы у него не оказалось ничего серьезного. Потеря такого игрока… При этом с нами до сих пор нет Джоэла Боломбоя. Это очень тяжелый и сложный сезон.

Но я говорю своим игрокам, что им нужно помедитировать, нужно поговорить и получать удовольствие от того, что они делают. Это очень важно. Потому что, когда ты переживаешь стресс, ты будешь совершать плохие действия. Вероятно, это было одной из причин наших трудностей в игре», — приводит слова тренера сайт ЦСКА.

В полуфинале армейцы сыграют против «Зенита» из Санкт-Петербурга.