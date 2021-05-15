Баскетболиста ЦСКА Лундберга увезли в больницу в перерыве матча с «Нижним Новгородом»
Датский защитник ЦСКА Иффе Лундберг был увезен в больницу на машине скорой помощи во время матча плей-офф Единой лиги ВТБ.
«Он в больнице, поэтому мы ограничены в ротации в предстоящих матчах», — отметил президент ЦСКА Андрей Ватутин в интервью ТАСС.
ЦСКА вышел в полуфинал турнира, обыграв «Нижний Новгород» со счетом 79:75 в третьем матче серии до двух побед.
Армейцы 28 мая стартуют в «Финале четырех» Евролиги в немецком Кельне.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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