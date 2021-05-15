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Баскетболиста ЦСКА Лундберга увезли в больницу в перерыве матча с «Нижним Новгородом»

18:30
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Датский защитник ЦСКА Иффе Лундберг был увезен в больницу на машине скорой помощи во время матча плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Он в больнице, поэтому мы ограничены в ротации в предстоящих матчах», — отметил президент ЦСКА Андрей Ватутин в интервью ТАСС.

ЦСКА вышел в полуфинал турнира, обыграв «Нижний Новгород» со счетом 79:75 в третьем матче серии до двух побед.

Армейцы 28 мая стартуют в «Финале четырех» Евролиги в немецком Кельне.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11381401

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