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Сегодня, 00:22

Лукич объяснил, почему «Нижний Новгород» проиграл «Астане»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Пари НН» Зоран Лукич прокомментировал поражение от «Астаны» (73:78) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«В первую очередь хочу поздравить соперника с заслуженной победой. В четвертой четверти они дождались нашего спада и воспользовались своим шансом. Еще десять дней назад мы знали, что в ближайшее время потеряем Хвостова. Ему придется взять паузу на ближайшие два месяца. Готовились, что сегодня нам будет помогать Ваня Стребков, однако на разминке он почувствовал серьезный спазм икроножной мышцы. В ближайшее время будем выяснять, что у него случилось.

Фактически мы остались с одним разыгрывающим Гленном Кози на эту игру. В первой половине я пытался дать ему отдых, когда мы вели +5, но мы тут же ушли на -5. Вернул его на площадку, догнали, шли на равных, третью четверть были в плюсе, но к четвертой топливо у некоторых игроков закончилось. Да, было очень много открытых бросков, которые мы промазали, не всегда ребята правильно оценивали ситуацию. Но мне жаль парней, они оказались в ситуации, которую очень сложно разрулить. Они не заслужили такой результат», — цитирует пресс-служба клуба Лукича.

Команда из Нижнего Новгорода идет на 4-м месте в турнирной таблице, набрав 7 очков в 4 матчах. «Астана» располагается на 8-й позиции (3 очка в двух встречах).

Источник: https://nn-basket.ru/news/pari-nn-otdal-inicziativu-astane-v-chetvertoj-chetverti-i-ne-smog-podarit-bolelshhikam-pobedu/
Баскетбол
БК Астана
БК Нижний Новгород
Зоран Лукич
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