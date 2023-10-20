Киселев: «Сегодня была борьба характеров, и в ней более удачно провела концовку «Астана»

Главный тренер «Астаны» Олег Киселев прокомментировал победу над «Пари НН» (78:73) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«В первую очередь хотел бы поздравить наших болельщиков и руководство клуба, саму команду и тренерский штаб с этой победой. Мы выиграли сегодня у очень хорошего коллектива. Если не вдаваться в статистические показатели, то сегодня была борьба характеров, и в ней более удачно провели концовку мы.

Тем более приятно, что это первая победа «Астаны» над «Пари НН» за последние шесть лет. Парни действительно проявили характер, поскольку мы крайне тяжело добирались до Нижнего Новгорода. Наш рейс задержали, мы меняли билеты, не спали две ночи и прилетели только в день игры. Единственное, что омрачило победу — травма Маркелла Джонсона на последних минутах, сейчас его участие в ближайшей игре против «Автодора» под вопросом», — цитирует пресс-служба лиги Киселева.

Команда из Нижнего Новгорода идет на 4-м месте в турнирной таблице, набрав 7 очков в 4 матчах. «Астана» располагается на 8-й позиции (3 очка в двух встречах).