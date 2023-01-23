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Сегодня, 22:38

«Локомотив-Кубань» расторг контракт с американским защитником

Иван Шитик
Корреспондент
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«Локомотив-Кубань» расторг контракт с защитником Джошиа Грэем, сообщает пресс-служба клуба.

«Локо» воспользовался опцией контракта, позволяющей выйти из текущего соглашения о сотрудничестве с американским защитником.

29-летний Джошиа Грэй присоединился к «Локо» по ходу сезона-2022/23.

Он провел 5 матчей в составе краснодарского клуба в рамках Единой лиги ВТБ, набирая в среднем 5,8 очка, делая 1 подбор и 1,6 результативной передачи за 16,2 минуты игрового времени.

Источник: https://vk.com/lokobasket
БК Локомотив-Кубань
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