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Сегодня, 16:02

Американский защитник «Автодора» перешел в «Парму»

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«Парма» объявила о подписании контракта до окончания сезона с защитником Райаном Боутрайтом.

Этот сезон 30-летний американский начинал в составе «Автодора», но 24 января расторг контракт с клубом из Саратова.

В составе саратовской команды за 15 матчей в рамках Единой лиги ВТБ его средняя статистика составила 13,2 очка, 2,1 подбора, 6,7 передачи, 1,3 перехвата за 27 минут на паркете.

Боутрайт — чемпион NCAA-2014 в составе университета Коннектикута.

Источник: https://vk.com/parmabasket
БК Автодор
БК Парма (Пермь)
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