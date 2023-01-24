Американский защитник «Автодора» перешел в «Парму»

«Парма» объявила о подписании контракта до окончания сезона с защитником Райаном Боутрайтом.

Этот сезон 30-летний американский начинал в составе «Автодора», но 24 января расторг контракт с клубом из Саратова.

В составе саратовской команды за 15 матчей в рамках Единой лиги ВТБ его средняя статистика составила 13,2 очка, 2,1 подбора, 6,7 передачи, 1,3 перехвата за 27 минут на паркете.

Боутрайт — чемпион NCAA-2014 в составе университета Коннектикута.