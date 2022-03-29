«Локомотив-Кубань» расторг контракт с американским форвардом

Американский форвард «Локомотива-Кубани» Стэнтон Кидд покидает команду. Клуб и игрок приняли совместное решение о досрочном прекращении сотрудничества, сообщает сайт команды из Краснодара.

Стэнтон Кидд пришел в «Локо» перед началом сезона-2021/22. Статистика форварда в 9 матчах Единой лиги ВТБ: 29 минут, 13,7 очка, 4,7 подбора. Показатели в 10 матчах Еврокубка: 25 минут, 9,0 очка, 3,0 подбора.

19 января в гостевом матче Еврокубка против «Андорры» Кидд травмировал голеностоп и больше на площадке в этом сезоне не появлялся.