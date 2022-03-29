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Сегодня, 18:09

Центровой Артурас Гудайтис покинул «Зенит»

Центровой Артурас Гудайтис покинул баскетбольный «Зенит»
Иван Шитик
Корреспондент
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«Зенит» принял решение о досрочном расторжении контракта по соглашению сторон с литовским центровым Артурасом Гудайтисом, сообщает официальный сайт команды.

Игрок присоединился к «Зениту» летом 2020 года. По окончании сезона-2020/21, в котором литовский центровой провел за «Зенит» 48 матчей, контракт с ним был продлен до лета 2023 года.

Всего в составе «Зенита» Гудайтис провел 72 матча, в которых набрал 652 очка, сделал 303 подбора, 43 передачи, 31 перехват и 51 блок-шот.

Источник: https://bc-zenit.com/archives/news/5571
БК Зенит
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